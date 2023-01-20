***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
20.01.2023 16:30
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Armindo (Bruma) Tué Na Bangna
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Psv Eindhoven
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
20.01.2023
Sözleşme Süresi
2.5+1 sezon
Sözleşme Bedeli
4.250.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103471
BIST
16:575.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
16:5718,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,0550
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
16:5720,3310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 20,5800
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:571.163,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.163,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
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1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|110,20
|333.515.493
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.894.865
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,71
|693.807.149
|% -7,15
|
|SANEL
|18,58
|15.893.927
|% -6,59
|
|ELITE
|41,60
|111.772.569
|% -5,28
|
|GESAN
|238,10
|432.639.483
|% -4,42
|
|THYAO
|152,20
|7.271.562.670
|% -1,55
|
|EREGL
|40,88
|5.978.911.397
|% 1,29
|
|PETKM
|18,29
|4.629.579.998
|% 1,33
|
|AKBNK
|18,34
|4.303.709.355
|% 4,26
|
|KOZAL
|583,90
|4.199.829.139
|% -0,70
|
|EKGYO
|8,49
|3.530.527.817
|% 0,71
|
|YKBNK
|9,98
|4.007.480.512
|% 2,89
|
|SKBNK
|2,93
|813.897.068
|% 2,81
|
|PETKM
|18,29
|4.629.579.998
|% 1,33
|
|AKBNK
|18,34
|4.303.709.355
|% 4,26
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8015
|18,8070
|% 0,10
|
|Euro
|20,3262
|20,3357
|% -0,04
|
|Sterlin
|23,1619
|23,2780
|% -0,20
|
|Frank
|20,3263
|20,4488
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9903
|5,0154
|% 0,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.852
|7.971
|46,00
|
|Tam
|7.902
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.859
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,49
|86,49
|0,33
|
Seans Raporu
16:55
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.70 ) 5, 993
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17:10XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 85, 224.00 milyon TL de
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17:10BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 184 adet işlem
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17:09VAKBN
Yüzde 7.18 oranında artışla 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 817, 445 adet işlem
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17:08AKBNK
Yüzde 4.43 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 911, 056 adet işlem