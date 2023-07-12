***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
12.07.2023 20:45
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Sebastian Szymanski
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Dynamo Moscow JSC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
12.07.2023
Sözleşme Süresi
4 Sezon
Sözleşme Bedeli
9.750.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171152
BIST
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18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
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|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 26,2650
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|Önceki Kapanış
|: 26,1800
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26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1355
En Yüksek
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|Açılış
|: 29,1000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,1416
En Düşük
28,3967
18:051.646,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
|: 1.646,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1430
|26,1485
|% 0,21
|
|Euro
|29,1284
|29,1355
|% 1,39
|
|Sterlin
|33,8655
|34,0353
|% 0,60
|
|Frank
|30,0222
|30,2031
|% 1,52
|
|Riyal
|6,9493
|6,9842
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|26,62
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|23,45
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.597
|10.816
|156,00
|
|Yarım
|5.299
|5.433
|78,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.717
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|0,87
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
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17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
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17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731