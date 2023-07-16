***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
16.07.2023 22:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Dusan Tadic
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
-
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
16.07.2023
Sözleşme Süresi
2 Yıl
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172527
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1051
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2392
En Düşük
25,9818
18:0529,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1462
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6863
En Düşük
29,0484
18:051.644,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.643,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1097
|26,1253
|% 0,40
|
|Euro
|29,3298
|29,3746
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,1425
|34,3137
|% 0,11
|
|Frank
|30,2165
|30,3986
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9525
|6,9873
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-4,86
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|1,59
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.599
|10.821
|38,00
|
|Yarım
|5.299
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,13
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|-1,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA