***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıAttila SzalaiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüTSG 1899 HoffenheimGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi24.07.2023Sözleşme SüresiSözleşme Bedeli12.300.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174673BIST