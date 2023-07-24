***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
24.07.2023 17:28
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Attila Szalai
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
TSG 1899 Hoffenheim
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
24.07.2023
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
12.300.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174673
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 6.730
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|: 6.688
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En Yüksek
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|: 27,0400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 30,1500
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29,8318
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|: 1.701,33
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En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9435
|26,9519
|% -0,06
|
|Euro
|29,8484
|29,8670
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,4324
|34,6051
|% -0,37
|
|Frank
|30,9552
|31,1417
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.697
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.048
|11.175
|-134,00
|
|Yarım
|5.524
|5.613
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,42
|