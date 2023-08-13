***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıCengiz ÜnderTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüOlympique de MarseilleGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi13.08.2023Sözleşme Süresi4 SezonSözleşme Bedeli15.000.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184938BIST