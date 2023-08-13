***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
13.08.2023 20:45
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Cengiz Ünder
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Olympique de Marseille
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
13.08.2023
Sözleşme Süresi
4 Sezon
Sözleşme Bedeli
15.000.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184938
BIST