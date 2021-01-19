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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

19.01.2021 20:36



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 29.02.2020 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır.
Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 73.892.500 EUR (687.111.579 TL), Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 999.530.141 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 30 Kasım 2020 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı: -850.492.776
Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı:  220.979.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı:  540.791.122
Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı:  986.090.441
Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden  kiralamalardan kaynaklı giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı:  454.728.863
                
TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar: 1.352.096.698





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903363


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