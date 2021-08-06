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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.08.2021 20:05



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.08.2021 tarih ve 2021/07 sayılı kararı ile
- Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Burak Çağlan Kızılhan'ın komite üyeliğinden istifasının kabulüne  Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nde boşalan iki üyelik için Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ceyhan Hancıoğlu ve Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun atanması, 
- Şirketimizin Denetim Komitesi'nde boşalan iki üyelik için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.9 no'lu Denetimden Sorumlu Komite maddesinde düzenlenen komite üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ceyhan Hancıoğlu ve Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun atanması,
- Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu üyelerimizden Acar Sertaç Komsuoğlu ve Agah Ruşen Çetin'in atanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Şirket'in "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına ve bu kapsamda Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İç Yönergesi'nin yürürlüğe koyulması,
- Şirketimizin Sürdürülebilirlik Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerimizden Acar Sertaç Komsuoğlu ve Agah Ruşen Çetin'in atanması'na
karar verilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955658


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