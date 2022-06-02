***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 17:31
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FENER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034325
BIST
17:292.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.602
En Düşük
2.565
17:2916,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0775
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:2917,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2200
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
17:29988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 15,08
|Açılış
|: 988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MAGEN
|11,55
|96.258.708
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.274.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.495.654
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.116.841
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|318.835.644
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.656.199
|% -9,94
|
|TSKB
|2,12
|532.428.656
|% -7,83
|
|DAPGM
|30,42
|22.545.442
|% -3,98
|
|IHLGM
|0,75
|27.994.844
|% -3,85
|
|THYAO
|49,34
|3.650.391.764
|% 0,16
|
|SASA
|39,86
|2.978.622.304
|% 5,67
|
|AKBNK
|8,75
|2.198.241.447
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,17
|1.567.490.749
|% 0,46
|
|SISE
|20,96
|1.523.767.705
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,75
|2.198.241.447
|% 3,43
|
|TSKB
|2,12
|532.428.656
|% -7,83
|
|YKBNK
|4,83
|1.073.707.656
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|618.688.701
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|200.341.573
|% -1,55
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4635
|16,4734
|% 0,50
|
|Euro
|17,6910
|17,7343
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,5879
|20,6912
|% 0,90
|
|Frank
|17,0736
|17,1764
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3792
|4,4012
|% 0,50
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|20,98
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
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Seans Raporu
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