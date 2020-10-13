FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 10:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EHG Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.893,5 % 0,004718 % 0,114693 % 2.431,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881053
BIST
10:151.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
10:157,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9091
En Düşük
7,8718
10:159,3192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
10:15486,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TLMAN
|35,48
|2.510.600
|% 11,94
|
|KLGYO
|14,08
|6.288.015
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|1.279.920
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|115.770
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|35.026
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,63
|263.500.015
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,61
|114.723.454
|% 0,84
|
|PETKM
|4,64
|91.997.844
|% 0,22
|
|KERVT
|8,10
|88.385.882
|% 5,19
|
|GARAN
|7,15
|87.853.543
|% 0,14
|
|ODAS
|3,63
|263.500.015
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,61
|114.723.454
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,85
|55.636.880
|% 0,54
|
|CEMAS
|2,05
|58.021.030
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,87
|69.460.856
|% -0,35
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8980
|7,9060
|% 0,22
|
|Euro
|9,3111
|9,3192
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2787
|10,3303
|% 0,05
|
|Frank
|8,6501
|8,7022
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% 0,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-6,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,14
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, ISCTR, KOZAL
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, TSKB, PGSUS
-
10:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 23 artarak (% 0.02 ) 1, 074
-
10:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, DYOBY, ATSYH, UZERB, MERKO, EGCEY, SNKRN, ESEN, EUYO, VANGD
-
10:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, DNISI, BALAT, KSTUR, DENGE, YAPRK, ARTI, MRSHL, TKURU