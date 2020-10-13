FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 10:54
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FII Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 80,05 % 0,012227 % 0,006675 % 54,59
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 346,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881067
BIST
11:141.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:147,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:149,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:14488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9103
|% 0,27
|
|Euro
|9,3227
|9,3288
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,15
|
Seans Raporu
11:14
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11:26BEYAZ
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
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11:25XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 313.00 milyon TL de
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11:25PRKAB
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 695, 664 adet işlem