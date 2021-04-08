FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 14:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIG- ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.448,91 % 0,00146091 % 0,00278717 % 190,78232448
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 177,1 % 0,00222052 % 0,00034067 % 15,34211663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925073
BIST
14:081.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:088,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:089,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0146
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:08458,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,52
|Açılış
|: 458,78
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,83
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:06
|SAMAT
|6,82
|41.709.271
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|186.673
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.643
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.254.387
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|457.150.315
|% 1,49
|
|FENER
|38,08
|382.447.138
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|158.648.954
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|87.130.002
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1579
|8,1616
|% 0,19
|
|Euro
|9,6961
|9,7075
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1820
|11,2381
|% 0,18
|
|Frank
|8,7541
|8,8069
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,17
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,39
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|4,29
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|2,07
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|