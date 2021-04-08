FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 14:17
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEH- ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.131,464 % 0,00172875 % 0,01031642 % 596,75565436
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.367,114 % 0,01544483 % 0,04110404 % 266,13458513
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.636,4512 % 0,0105 % 0,00472109 % 44,96278809
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.269,23 % 0,01050012 % 0,00231065 % 22,00597839
BGC Partners Menkul Değerler 858,9696 % 0,02 % 0,00087465 % 4,37325341
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 779,5159 % 0,0107837 % 0,00079374 % 7,36061378
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.475,65 % 0,01050002 % 0,00455735 % 43,40328554
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28,4961 % 0,008 % 0,00002901 % 0,36270424
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23,03 % 0,00892635 % 0,00002345 % 0,26270996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925049
BIST