FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.05.2020 09:00
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845832
BIST
10:51102.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 777,59
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:516,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:517,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:51382,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 382,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|10.999.167
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|55.131.645
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,99
|306.321.724
|% 1,64
|
|GARAN
|7,74
|271.171.203
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,90
|158.018.189
|% -2,09
|
|BIMAS
|63,45
|151.010.373
|% 2,17
|
|RTALB
|37,00
|139.413.131
|% 6,02
|
|ISYAT
|2,69
|99.645.756
|% 9,35
|
|GARAN
|7,74
|271.171.203
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,46
|78.177.515
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|126.575.857
|% 1,73
|
|ODAS
|1,89
|57.301.176
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2820
|8,3235
|% 0,12
|
|Frank
|6,9853
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.509
|11,90
|
|Tam
|2.534
|2.574
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-0,06
|