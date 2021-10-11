FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
11.10.2021 15:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
11.10.2021 tarihinde THYAO hisse senedi alım işleminde sehven hatalı işlem yapılmasından dolayı fon 229.027,90 TL eksiye düşmüştür. Kurucu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılarak kapatılılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969443
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:058,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0510,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:05506,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 506,80
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9693
|8,9737
|% 0,06
|
|Euro
|10,3865
|10,3920
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,1849
|12,2460
|% 0,09
|
|Frank
|9,6382
|9,6963
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3834
|2,3953
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,02
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA