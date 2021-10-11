FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar11.10.2021 tarihinde THYAO hisse senedi alım işleminde sehven hatalı işlem yapılmasından dolayı fon 229.027,90 TL eksiye düşmüştür. Kurucu Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından fona 1 günlük sıfır faizli kredi kullandırılarak kapatılılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969443BIST