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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.05.2022 16:54
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFBFK52218 ISIN kodlu bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 426.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFBFK52218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen No
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BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 40,48 106.281.410 % 10,00  
KRONT 41,80 40.888.915 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.501.056 % 10,00  
ULUUN 12,55 299.077.839 % 9,99  
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
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17:39 Alış Satış %  
Dolar 15,4572 15,4681 % 0,55  
Euro 16,0741 16,0979 % 0,58  
Sterlin 18,8275 18,9220 % 0,81  
Frank 15,3754 15,4680 % 0,83  
Riyal 4,1098 4,1304 % 0,69  
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17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -9,49  
Altın Gr. 904 904 4,41  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 0,22  
Gümüş Gr. 10,41 10,43 0,21  
B. Petrol 111 111 3,32  
Seans Raporu 17:39
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