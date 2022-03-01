***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 151.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüsnü M.Özyeğin 150954700 TRY 99,97Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiYok Nama 151000000 TRY 151000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fiba Holding A.Ş. 86005114 TRY 56,96Fina Holding A.Ş. 64994886 TRY 43,04TOPLAM 151000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005594BIST