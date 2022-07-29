***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüsnü M.Özyeğin 135871914 TRY 89,9814Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fiba Holding A.Ş. 86005114 TRY 56,96Fina Holding A.Ş. 49894886 TRY 33,04Diğer 15100000 TRY 10,00TOPLAM 151000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049136BIST