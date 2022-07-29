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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2022 11:18
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüsnü M.Özyeğin 135871914 TRY 89,9814

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 86005114 TRY 56,96
Fina Holding A.Ş. 49894886 TRY 33,04
Diğer 15100000 TRY 10,00
TOPLAM 151000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049136


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BIST En Aktif Hisseler12:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 5,65 533.975.206 % 9,92  
BEYAZ 11,20 18.446.004 % 9,91  
IHGZT 0,77 22.298.351 % 8,45  
YAYLA 6,24 38.527.531 % 7,77  
CMENT 40,30 691.185 % 7,47  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 17,8836 17,9087 % -0,08  
Euro 18,2694 18,2999 % 0,13  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 7,11  
Altın Gr. 1.015 1.015 2,20  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.741 6.816 -18,00  
Yarım 3.285 3.332 -9,00  
Çeyrek 1.647 1.666 -4,00  
Gümüş.Ons 19,99 20,02 0,00  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,02  
B. Petrol 104 104 2,14  
Seans Raporu 12:02
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