***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2022 11:18
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüsnü M.Özyeğin 135871914 TRY 89,9814
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 86005114 TRY 56,96
Fina Holding A.Ş. 49894886 TRY 33,04
Diğer 15100000 TRY 10,00
TOPLAM 151000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049136
BIST
12:022.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,32
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:0217,9087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0136
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:0218,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:021.015,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.015,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:02
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.446.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.298.351
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,24
|38.527.531
|% 7,77
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.940.446
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.409.721
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,17
|50.073.975
|% -6,09
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|1.001.503.065
|% -0,20
|
|FROTO
|297,30
|660.454.904
|% 4,32
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|390.073.613
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,09
|321.942.372
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|165.680.707
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|161.540.364
|% 1,53
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,20
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.741
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.285
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,14
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:16UFUK
Yüzde 4.72 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 973 adet işlem
-
12:15KTSKR
Yüzde 6.24 oranında artışla 42.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 738 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 2, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 331.00 milyon TL de
-
12:13TMSN
Yüzde 7.40 oranında artışla 49.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 122, 100 adet işlem
-
12:12IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 305, 058 adet işlem