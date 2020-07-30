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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

30.07.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
24
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                    
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu
-          Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG)
30 Haziran 2020 tarihli Fon fiyat raporları, Portföy dağılım raporları ve Finansal raporlar ile sınırlı Bağımsız denetim raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup,
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
 
                                                                                                Saygılarımızla,
                                                                               
Elif Alsev UTKU ÖZBEY                                                                                       Ozan DİNÇER
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi                                                     Fon Müdürü
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864289


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Altın Gr. 437 437 -5,45  
Cumhuriyet 2.877 2.932 -6,90  
Tam 2.964 3.018 -11,60  
Yarım 1.439 1.471 -3,40  
Çeyrek 722 738 -1,80  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 -1,08  
Gümüş Gr. 5,21 5,21 -0,24  
B. Petrol 43,05 43,05 -1,04  
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