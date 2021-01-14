***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 16:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 396.860,22 % 0,0038 % 0,49894 % 7.197,93312
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 676,84 % 0,0107 % 0,000851 % 7,970319
Global Menkul Değerler A.Ş. 4.248,44 % 0,0091 % 0,005341 % 58,581413
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.549,33 % 0,0098 % 0,027092 % 273,968622
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 490,79 % 0,0101 % 0,000617 % 6,121504
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 969,5 % 0,0309 % 0,001219 % 3,974905
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.627,49 % 0,0103 % 0,054849 % 530,984032
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 603,92 % 0,0105 % 0,000759 % 7,306642
Ata Yatırım Menkul Değerler a.ş. 6.207,35 % 0,0108 % 0,007804 % 74,323411
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902138
BIST