***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.881,3 % 0,0019126 % 0,073957 % 3.866,901834
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 13.313,63 % 0,0012629 % 0,013698 % 130,454506
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.880,02 % 0,0003681 % 0,003992 % 39,920626
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.613,7 % 0,0005325 % 0,005776 % 55,006808
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36.988,27 % 0,0035087 % 0,038057 % 362,438231
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.597,33 % 0,0014796 % 0,016048 % 152,834246
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.294,51 % 0,0001228 % 0,001332 % 12,661188
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.870,47 % 0,0023592 % 0,025589 % 243,699736
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 185,37 % 0,0000176 % 0,000191 % 1,816423
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.073,89 % 0,0001019 % 0,001105 % 12,998795
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.468,77 % 0,0005188 % 0,005627 % 63,044506
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.895,87 % 0,0001798 % 0,001951 % 9,753101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970780
BIST