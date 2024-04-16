***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 12:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.565,38 % 0,0016608 % 0,0036549 % 220,065643
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.132,95 % 0,0105 % 0,0006401 % 6,096375
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 27.770,95 % 0,0105 % 0,0015968 % 15,207305
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.689,24 % 0,01 % 0,0006146 % 6,146072
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.678,27 % 0,008929 % 0,0049263 % 55,172238
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.333,07 % 0,0100048 % 0,0009966 % 9,96136
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.344,93 % 0,0105001 % 0,0032972 % 31,401826
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.868,04 % 0,0105 % 0,0001074 % 1,022933
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.057,63 % 0,0105002 % 0,0000608 % 0,579148
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.923,53 % 0,0105001 % 0,0013181 % 12,552831
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.751,25 % 0,0105 % 0,0001582 % 1,506581
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272699
BIST