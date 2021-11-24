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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2021 17:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979476


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 65,45 47.312.300 % 10,00  
RAYSG 11,33 2.717.681 % 10,00  
UZERB 30,80 760.852 % 10,00  
SNKRN 25,74 2.018.562 % 10,00  
RALYH 14,74 20.431.971 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2237 12,2383 % -4,44  
Euro 13,6784 13,6992 % -5,11  
Sterlin 16,3540 16,4360 % -4,42  
Frank 13,0915 13,1703 % -4,35  
Riyal 3,2703 3,2867 % -4,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -6,70  
Altın Gr. 703 703 -35,63  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 -0,19  
Gümüş Gr. 9,25 9,26 -0,51  
B. Petrol 82,45 82,45 0,14  
Seans Raporu 18:05
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