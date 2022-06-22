***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2022 14:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYFIBP00211
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13,00 FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11 YIL DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
HAKAN BASRİ AVCI DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
RUŞEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
ATEŞ KAYMAK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
DİLER KAYRA DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
KAMURAN KARA DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul 02123817290 02122275625 bilgi@fibaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817298 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817291 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038670
BIST