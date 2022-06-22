***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYFIBP00211Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz TarihiPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13,00 FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.fibaportfoy.com.trFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA 11 YIL DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHAKAN BASRİ AVCI DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIRUŞEN FIDDA SÖZMEN DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIATEŞ KAYMAK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIDİLER KAYRA DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIKAMURAN KARA DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul 02123817290 02122275625 bilgi@fibaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNURSEL ŞAHİN Muhasebe ve Operasyon 2123817298 nursel.sahin@fibaportfoy.com.trMEHMET SOYSAL Muhasebe ve Operasyon 2123817291 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038670BIST