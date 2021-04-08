***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 17:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17289,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,09
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,81
- Kurucu (%)
% 18,82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 81,18
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,7
d) Diğer Giderler (%)
% 4,12
Açıklamalar
Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925559
BIST
17:561.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:568,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:569,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0350
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:56461,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,73
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SILVR
|6,71
|26.175.744
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.188.090
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.159.903
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|248.599
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.722.286
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.418.285
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.693.574
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.342.720
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|690.010.589
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,42
|597.648.067
|% 0,82
|
|THYAO
|12,54
|590.039.121
|% -2,41
|
|SISE
|7,43
|588.564.421
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,32
|575.630.347
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|306.166.686
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,17
|248.725.107
|% -1,36
|
|GARAN
|6,76
|690.010.589
|% -1,17
|
|TSKB
|1,40
|138.466.194
|% -0,71
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1495
|8,1539
|% 0,09
|
|Euro
|9,7148
|9,7256
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1785
|11,2346
|% 0,15
|
|Frank
|8,7812
|8,8341
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1687
|2,1795
|% 0,11
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de