***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.10.2021 10:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FPREP -Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu 30/09/2021 tarihli fon fiyatı 1477,186362 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970625
BIST
10:191.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:199,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:1910,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0947
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:19526,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,99
|Açılış
|: 526,46
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:17
|LUKSK
|54,45
|2.432.826
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|4.598.933
|% 9,87
|
|MAALT
|180,00
|7.569.501
|% 5,39
|
|AGYO
|2,80
|11.329.590
|% 5,26
|
|MERIT
|25,14
|6.816.599
|% 4,32
|
|AKFGY
|5,50
|30.811.293
|% -9,98
|
|DOBUR
|30,84
|866.801
|% -9,72
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|PRKAB
|18,31
|3.389.917
|% -5,13
|
|OZBAL
|17,38
|14.195.811
|% -4,92
|
|FROTO
|174,60
|234.689.406
|% -1,69
|
|TUPRS
|124,20
|144.065.163
|% 1,14
|
|GARAN
|9,39
|138.881.741
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,85
|93.070.547
|% 1,63
|
|EREGL
|17,63
|82.753.105
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,81
|46.099.376
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|55.444.047
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|19.345.952
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|138.881.741
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,85
|93.070.547
|% 1,63
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1472
|9,1501
|% 0,80
|
|Euro
|10,6324
|10,6412
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,4701
|12,5327
|% 0,82
|
|Frank
|9,8773
|9,9368
|% 0,89
|
|Riyal
|2,4275
|2,4397
|% 0,56
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,08
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,76
|