***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.01.2022 09:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPREP -Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu 31/12/2021 tarihli fon fiyatı 1922,854252 dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993796
BIST
12:192.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,19
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:1913,5693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0127
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:1915,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:19796,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,68
|Açılış
|: 796,00
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:19
|PKENT
|350,60
|28.268.979
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,38
|111.586.536
|% 8,62
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|104,10
|6.781.610
|% -7,88
|
|ERCB
|55,15
|12.826.165
|% -5,89
|
|THYAO
|28,52
|2.347.252.257
|% -0,90
|
|KRDMD
|13,26
|1.458.227.334
|% -0,67
|
|SISE
|15,13
|666.625.129
|% 0,53
|
|EREGL
|31,34
|644.919.441
|% -0,89
|
|KOZAL
|130,10
|596.478.585
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,40
|486.494.810
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,26
|1.458.227.334
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,76
|398.757.118
|% -1,31
|
|THYAO
|28,52
|2.347.252.257
|% -0,90
|
|SISE
|15,13
|666.625.129
|% 0,53
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5627
|13,5693
|% -0,09
|
|Euro
|15,5508
|15,5728
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,5997
|18,6930
|% 0,27
|
|Frank
|14,8545
|14,9440
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6089
|3,6270
|% 0,04
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,87
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,90
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|-4,25
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|-2,05
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,62
|