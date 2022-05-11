***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2022 10:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/04/2022 - 30/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029095
BIST
10:322.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,43
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.485
10:3215,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0640
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:3216,2099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1274
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:32909,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,00
|Açılış
|: 909,41
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ULUUN
|10,38
|23.032.244
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.637.271
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|21.360.969
|% 9,74
|
|ESCOM
|10,72
|11.316.192
|% 8,83
|
|KLMSN
|11,16
|11.632.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|809.587
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|13.083.821
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,10
|9.267.407
|% -9,69
|
|ARSAN
|4,36
|27.164.779
|% -9,17
|
|THYAO
|42,60
|702.689.517
|% 0,95
|
|KRDMD
|16,54
|499.795.530
|% -0,18
|
|KOZAL
|186,90
|393.281.022
|% 0,92
|
|SISE
|20,06
|383.350.001
|% 0,10
|
|SAHOL
|20,92
|342.433.258
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,76
|158.500.516
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,77
|177.507.287
|% -1,82
|
|ODAS
|2,56
|77.622.525
|% 4,07
|
|KRDMD
|16,54
|499.795.530
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,45
|123.649.035
|% -3,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3018
|15,3103
|% 0,42
|
|Euro
|16,1902
|16,2099
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,8128
|18,9071
|% 0,36
|
|Frank
|15,3537
|15,4462
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0667
|4,0871
|% 0,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,46
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,22
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,37
|