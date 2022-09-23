***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİFiba Portföy Safir Serbest Fon izahnamesinin V. Bölüm 5.2. ve VI. Bölüm 6.1., 6.3. No'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan _______ /_______ /______ tarih ve -______________________________________sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:ESKİ ŞEKİLV. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır.YENİ ŞEKİLV. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI5.2 Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.1. Katılma Payı Alım EsaslarıFona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.Yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil olması durumunda işlemlerin gerçekleşme valörü tatil günü sayısı kadar ötelenir.YENİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.1. Katılma Payı Alım EsaslarıFona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.Yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil olması durumunda işlemlerin gerçekleşme valörü tatil günü sayısı kadar ötelenir.ESKİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.3. Katılma Payı Satım EsaslarıFondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eder.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.YENİ ŞEKİLVI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI6.3. Katılma Payı Satım EsaslarıFondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eder.Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064806BIST