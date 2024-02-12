***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.02.2024 10:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248770
BIST
'
13:049.136
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,53
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0430,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0433,0927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0203
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:041.994,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.994,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:03
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.206.331.930
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.400.654.036
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,80
|3.183.853.018
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,90
|3.131.391.902
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.893.713.946
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|259.307.490
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,13
|741.417.192
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,96
|658.843.818
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,46
|298.018.778
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|432.301.301
|% 0,00
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6966
|30,7022
|% 0,09
|
|Euro
|33,0845
|33,0927
|% -0,06
|
|Sterlin
|38,6288
|38,8225
|% 0,00
|
|Frank
|34,9255
|35,1359
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|876,27
|877,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|869,20
|873,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,14
|2.020,48
|% 0,66
|