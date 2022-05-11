***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 17:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029344
BIST
17:592.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -34,58
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5915,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0677
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:5916,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1127
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:59910,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,59
|Açılış
|: 910,02
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BOSSA
|59,40
|88.838.662
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.246.747
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.752.381
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.080.690
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.699.861
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.442.540
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.979.123
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.860.314
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.045.415
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.699.075
|% -9,98
|
|THYAO
|42,22
|3.507.222.563
|% 0,05
|
|SISE
|20,00
|3.311.347.766
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,63
|2.526.582.613
|% 0,36
|
|ASELS
|23,88
|2.000.931.959
|% -1,24
|
|TUPRS
|250,80
|1.884.439.090
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,70
|1.407.735.324
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|778.912.227
|% -0,72
|
|SISE
|20,00
|3.311.347.766
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,63
|2.526.582.613
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,67
|552.604.614
|% -4,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3009
|15,3140
|% 0,44
|
|Euro
|16,1596
|16,1952
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,8295
|18,9239
|% 0,45
|
|Frank
|15,3863
|15,4789
|% 0,74
|
|Riyal
|4,0715
|4,0920
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|12,93
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,25
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,11
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208