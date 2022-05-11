***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.05.2022 23:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029495
BIST
10:542.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -39,97
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:5415,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0781
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3943
En Düşük
15,2578
10:5416,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0475
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:54915,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,81
|Açılış
|: 915,45
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,25
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:54
|GLBMD
|7,15
|9.991.877
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.230.514
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.579.407
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,72
|46.209.542
|% 8,22
|
|ULUUN
|11,02
|147.500.208
|% 6,17
|
|LIDFA
|6,21
|415.120
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|29.507.806
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|507.428
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.024.997
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,52
|2.253.598
|% -8,97
|
|THYAO
|41,80
|888.752.954
|% -0,95
|
|SISE
|19,65
|703.225.348
|% -1,55
|
|KRDMD
|16,21
|610.876.418
|% -2,76
|
|EREGL
|33,26
|487.222.510
|% -2,58
|
|ASELS
|23,20
|448.001.574
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,70
|264.801.203
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|295.115.787
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,59
|172.763.352
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|111.417.135
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,21
|610.876.418
|% -2,76
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3728
|15,3800
|% 0,51
|
|Euro
|16,1362
|16,1815
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,6950
|18,7887
|% 0,04
|
|Frank
|15,3809
|15,4735
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0838
|4,1043
|% 0,40
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,11
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,06
|
Seans Raporu
10:54
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11:09PKENT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 353 adet işlem
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11:07
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11:07
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11:07XU100
Endeks 2, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 8, 765.00 milyon TL de