***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın ana ortağı The National Commercial Bank'ın, Samba Financial Group ile birleşme çalışmaları sonuçlanmış olup The National Commercial Bank'ın ticari unvanının "Saudi National Bank" olarak değiştiği Bankamıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir.Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923844BIST