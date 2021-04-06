***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 16:25
***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın ana ortağı The National Commercial Bank'ın, Samba Financial Group ile birleşme çalışmaları sonuçlanmış olup The National Commercial Bank'ın ticari unvanının "Saudi National Bank" olarak değiştiği Bankamıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923844
BIST
17:451.428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:458,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:459,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6652
En Düşük
9,5657
17:45455,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,71
|Açılış
|: 455,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:45
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|75.238.132
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|209.255
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.973.562
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.456.257
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.421.477
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.267.729
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.120.163
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.093.744.435
|% 1,32
|
|GARAN
|6,85
|1.012.444.578
|% -0,72
|
|GUBRF
|77,25
|1.009.572.354
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,93
|917.361.917
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|917.361.917
|% -4,46
|
|TSKB
|1,37
|222.315.252
|% -1,44
|
|GARAN
|6,85
|1.012.444.578
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.120.163
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|286.561.283
|% -2,23
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1543
|8,1584
|% 0,69
|
|Euro
|9,6587
|9,6651
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,2210
|11,2772
|% -0,05
|
|Frank
|8,6699
|8,7222
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1608
|2,1716
|% 0,38
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,59
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL