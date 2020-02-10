***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:57
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818045
BIST
16:30118.155
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -2.859,92
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:306,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:306,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:30304,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,39
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.362.922
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|9.051.119
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,47
|753.217.673
|% 9,46
|
|ALCTL
|17,98
|61.070.839
|% 9,10
|
|DESA
|5,60
|43.661.770
|% 8,95
|
|LINK
|28,26
|3.296.192
|% -15,14
|
|GYHOL
|24,82
|8.246.949
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.402.643
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,05
|1.728.905.319
|% -2,90
|
|TSPOR
|3,47
|753.217.673
|% 9,46
|
|PETKM
|3,96
|512.749.837
|% -3,65
|
|ASELS
|24,02
|484.448.801
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,83
|468.453.567
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,22
|335.952.992
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,47
|753.217.673
|% 9,46
|
|EKGYO
|1,63
|337.446.312
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|468.453.567
|% -3,41
|
|ODAS
|2,10
|331.076.595
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7605
|7,7994
|% 0,41
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,76
|
|Yarım
|969
|994
|2,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|