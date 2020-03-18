***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:01
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830261
BIST
11:0886.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -238,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:086,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:08312,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -1,98
|Açılış
|: 312,57
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.041.734
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|592.832
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|608.974
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,34
|232.039.942
|% 1,64
|
|THYAO
|8,01
|222.938.922
|% 0,38
|
|GARAN
|8,40
|204.331.708
|% 0,12
|
|TSPOR
|2,63
|122.196.979
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|97.656.123
|% 0,98
|
|TSPOR
|2,63
|122.196.979
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|97.656.123
|% 0,98
|
|ODAS
|1,25
|54.698.843
|% 5,93
|
|IHLAS
|0,46
|14.662.561
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,81
|25.859.515
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7390
|7,7778
|% 0,67
|
|Frank
|6,6830
|6,7233
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-23,15
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:17ETYAT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 897 adet işlem
-
11:15ADANA
Yüzde 9.68 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 749, 228 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, BIMAS
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 242, 72 artarak (% 0.29 ) 83, 286
-
11:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, EGCYO, METAL, KOZAA, DARDL, ORMA, ISBIR, BMELK, BALAT, HALKS