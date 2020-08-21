***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 16:09
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870660
BIST
15:581.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,50
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:587,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:588,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:58456,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 456,36
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GARFA
|12,32
|16.999.937
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.746.003
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.761
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,35
|5.029.789.542
|% -6,45
|
|TUPRS
|86,80
|3.726.618.250
|% -5,65
|
|GARAN
|7,16
|1.511.514.865
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,08
|928.260.956
|% 0,00
|
|RTALB
|56,25
|904.279.711
|% 7,35
|
|PETKM
|4,35
|5.029.789.542
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,99
|542.356.312
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,16
|580.373.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,75
|684.054.739
|% -5,50
|
|GARAN
|7,16
|1.511.514.865
|% 0,28
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3323
|7,3355
|% 0,52
|
|Euro
|8,6378
|8,6487
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,5773
|9,6253
|% -0,40
|
|Frank
|7,9980
|8,0462
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% 0,36
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|