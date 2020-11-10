***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 11:02
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887721
BIST
12:381.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
12:388,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,1739
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
12:389,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,1934
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
12:38497,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 14,57
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler12:36
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|8.455.467
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.106.196
|% -9,90
|
|THYAO
|11,44
|2.525.720.487
|% 7,12
|
|GARAN
|7,54
|1.439.934.534
|% 0,80
|
|PGSUS
|52,60
|932.693.816
|% 8,28
|
|TCELL
|15,44
|919.327.325
|% -5,62
|
|TUPRS
|84,35
|690.265.908
|% 2,49
|
|THYAO
|11,44
|2.525.720.487
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,48
|537.848.455
|% 0,40
|
|GARAN
|7,54
|1.439.934.534
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,87
|304.174.680
|% 1,08
|
|ODAS
|3,63
|425.305.213
|% 1,68
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2109
|8,2155
|% 2,02
|
|Euro
|9,6919
|9,7091
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,8319
|10,8862
|% 2,54
|
|Frank
|8,9660
|9,0200
|% 2,16
|
|Riyal
|2,1859
|2,1969
|% 2,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|16,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|14,57
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|44,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|29,35
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|14,20
|
|Çeyrek
|798
|816
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,62
|