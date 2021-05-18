***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:08
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936698
BIST
09:551.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.462
En Düşük
1.461
09:558,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
09:5510,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
09:55500,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,69
|Açılış
|: 500,85
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|PENTA
|31,94
|64.640.346
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3281
|8,3335
|% 0,26
|
|Euro
|10,1562
|10,1643
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,7943
|11,8535
|% 0,66
|
|Frank
|9,2334
|9,2891
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2166
|2,2277
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,57
|28,60
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,10
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,26
|