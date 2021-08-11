***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 15:03
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957267
BIST
14:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -18,05
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
14:598,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0627
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
14:5910,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0621
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
14:59483,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,97
|Açılış
|: 483,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
484,01
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MARKA
|5,06
|3.076.743
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.152.698
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.352.545
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.219.254
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|345.289
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,77
|43.550.086
|% -7,26
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,07
|1.561.086.761
|% 0,75
|
|GARAN
|9,13
|895.232.843
|% 0,22
|
|EREGL
|19,38
|824.674.393
|% -1,67
|
|GENIL
|16,48
|779.097.505
|% 4,77
|
|SISE
|8,35
|739.908.705
|% -0,48
|
|KRDMD
|8,07
|1.561.086.761
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,44
|269.093.320
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|895.232.843
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,85
|172.035.443
|% 0,00
|
|SISE
|8,35
|739.908.705
|% -0,48
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6580
|8,6613
|% 0,73
|
|Euro
|10,1466
|10,1558
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9333
|11,9931
|% 0,70
|
|Frank
|9,3373
|9,3935
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% 0,77
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,76
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|38,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|39,46
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|19,09
|
|Çeyrek
|774
|792
|9,69
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|-0,71
|
Seans Raporu
14:59
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15:11HEKTS
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