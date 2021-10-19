***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2021 12:54
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971386
BIST
16:111.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,38
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:119,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1110,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:11534,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,64
|Açılış
|: 534,44
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PRKAB
|18,92
|51.203.822
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.901.604
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|103.577.259
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,94
|117.585.502
|% -8,02
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.697.658
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,69
|43.044.681
|% -4,41
|
|GARAN
|9,00
|1.389.554.765
|% 2,27
|
|THYAO
|14,40
|781.932.465
|% -1,17
|
|FROTO
|171,20
|742.824.991
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,24
|574.797.877
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.156.773
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.846.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.156.773
|% 2,55
|
|GARAN
|9,00
|1.389.554.765
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,24
|574.797.877
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|409.189.430
|% 2,56
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8476
|10,8796
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8424
|12,9068
|% 0,49
|
|Frank
|10,0949
|10,1557
|% 0,30
|
|Riyal
|2,4785
|2,4910
|% -0,12
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,68
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.533
|3.587
|33,00
|
|Tam
|3.518
|3.606
|33,64
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|16,27
|
|Çeyrek
|853
|872
|8,14
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,23
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,23
|
Seans Raporu
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