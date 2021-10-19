***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2021 14:06
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971391
BIST
15:531.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:539,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:5310,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:53534,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,29
|Açılış
|: 534,10
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:53
|FADE
|8,69
|67.855.955
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.196.235
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|87.944.846
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.117.493
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.222.523
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,70
|42.458.200
|% -4,35
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|THYAO
|14,38
|759.325.334
|% -1,30
|
|FROTO
|171,50
|737.993.987
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|423.630.574
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|396.784.930
|% 2,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3184
|9,3229
|% -0,08
|
|Euro
|10,8598
|10,8676
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,8396
|12,9040
|% 0,47
|
|Frank
|10,0980
|10,1589
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4785
|2,4910
|% -0,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|