***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 15:33
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020047
BIST
16:332.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,85
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:3314,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:3315,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0337
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:33929,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,02
|Açılış
|: 929,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.909.174
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|35.104.293
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.025.440
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|38.022.387
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|23.840.352
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.291.106
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,11
|342.823.964
|% -9,67
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,12
|259.628.431
|% -8,81
|
|THYAO
|36,74
|3.080.035.634
|% -1,34
|
|GARAN
|13,62
|2.729.189.604
|% -0,80
|
|SISE
|17,34
|2.639.218.606
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,09
|2.468.930.052
|% 0,12
|
|KOZAL
|166,40
|2.429.183.312
|% 4,85
|
|YKBNK
|5,03
|2.286.681.353
|% -0,62
|
|ODAS
|2,29
|935.799.164
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,71
|996.037.192
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,17
|690.015.889
|% 7,43
|
|GARAN
|13,62
|2.729.189.604
|% -0,80
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5983
|14,6048
|% 0,04
|
|Euro
|15,8237
|15,8409
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9235
|19,0184
|% 0,11
|
|Frank
|15,5598
|15,6535
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8815
|3,9010
|% 0,12
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 4 kaybederek (% -0.20 ) 2, 745
-
16:46XU100
Endeks 2, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 49, 435.00 milyon TL de
-
16:46KLMSN
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 395 adet işlem
-
16:42ARMDA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 365 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 2, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 48, 719.00 milyon TL de