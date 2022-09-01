***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 15:28
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059303
BIST
15:243.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -9,72
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:2418,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:2418,2436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0533
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:24996,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,38
|Açılış
|: 996,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|CLEBI
|397,10
|110.571.867
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.079.441
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.670.849
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|85.663.841
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.293.262
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,92
|61.943.221
|% -7,59
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,63
|38.777.105
|% -6,87
|
|PAMEL
|117,40
|16.606.254
|% -6,08
|
|HALKB
|9,14
|4.572.988.467
|% 6,03
|
|THYAO
|71,30
|4.502.855.985
|% -2,46
|
|PETKM
|14,05
|4.501.754.556
|% -2,57
|
|GARAN
|23,32
|4.013.635.880
|% 1,39
|
|YKBNK
|7,48
|3.833.714.166
|% 6,25
|
|EKGYO
|4,05
|2.230.201.585
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,48
|3.833.714.166
|% 6,25
|
|HALKB
|9,14
|4.572.988.467
|% 6,03
|
|ISCTR
|8,23
|3.198.625.089
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,91
|2.586.234.078
|% 8,21
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2001
|18,2088
|% 0,13
|
|Euro
|18,2234
|18,2436
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,0009
|21,1062
|% -0,37
|
|Frank
|18,5064
|18,6179
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8283
|4,8525
|% 0,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,51
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.703
|6.755
|-19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|-1,47
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39KONTR
Yüzde -79.33 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 645, 475 adet işlem
-
15:38GRSEL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 147, 173 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 3, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 56, 600.00 milyon TL de
-
15:37MMCAS
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 096 adet işlem
-
15:36BUCIM
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 376, 536 adet işlem