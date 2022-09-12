***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:17
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062382
BIST
17:513.647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 125,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5118,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5118,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1517
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:511.013,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.013,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:49
|VKFYO
|6,71
|30.742.444
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,61
|81.027.372
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.053.578
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,08
|51.237.192
|% -8,90
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|MEDTR
|23,70
|29.591.108
|% -7,06
|
|AKBNK
|17,48
|11.538.790.012
|% 9,80
|
|ISCTR
|12,70
|10.900.836.417
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,69
|7.370.248.596
|% 6,13
|
|EREGL
|33,50
|6.927.951.815
|% 3,20
|
|THYAO
|75,00
|6.675.087.839
|% 2,18
|
|EKGYO
|5,34
|5.592.456.661
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,70
|10.900.836.417
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,69
|7.370.248.596
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,48
|11.538.790.012
|% 9,80
|
|DOHOL
|5,71
|1.600.897.729
|% 4,58
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2147
|18,2309
|% -0,02
|
|Euro
|18,4618
|18,4691
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,2466
|21,3531
|% 0,84
|
|Frank
|19,0532
|19,1679
|% 0,72
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% -0,06
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.800
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|2,16
|
Seans Raporu
17:49
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Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem