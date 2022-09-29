***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:38
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066161
BIST
17:593.143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -55,64
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5918,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5918,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1606
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
17:59984,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,13
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.390,40
|25.358.798
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|147.893.702
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|449.340.234
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|223.692.036
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.606.407
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.547.677
|% -9,83
|
|SILVR
|26,44
|21.227.758
|% -8,51
|
|THYAO
|67,95
|4.251.953.482
|% -1,45
|
|ASELS
|29,62
|3.877.055.851
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,04
|2.235.204.549
|% -0,28
|
|HEKTS
|55,50
|2.187.898.179
|% -6,72
|
|GARAN
|18,93
|2.016.295.320
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,93
|1.016.289.254
|% 3,76
|
|TSKB
|2,54
|1.080.812.065
|% 8,55
|
|EKGYO
|3,79
|1.499.032.331
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,04
|2.235.204.549
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,25
|942.984.363
|% -5,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5169
|18,5326
|% 0,08
|
|Euro
|18,1597
|18,1804
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,3249
|20,4268
|% 1,19
|
|Frank
|18,7747
|18,8878
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9135
|4,9382
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-0,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.612
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.217
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|-0,08
|