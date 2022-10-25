***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 13:49
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073919
BIST
13:404.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 22,06
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:4018,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:4018,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:40980,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,36
|Açılış
|: 980,97
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TSPOR
|4,95
|276.153.053
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.626.730
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.496.064
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|4.717.802
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.318.515
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|557.845.567
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|96.418.287
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.838.778
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.660.252
|% -9,95
|
|THYAO
|101,70
|3.337.341.516
|% 2,21
|
|SISE
|33,24
|1.866.587.910
|% 2,40
|
|SASA
|105,50
|1.817.572.036
|% 5,50
|
|AKBNK
|15,76
|1.589.236.172
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,64
|1.540.738.526
|% 2,88
|
|TSKB
|3,11
|898.282.434
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,13
|606.135.329
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,67
|1.223.537.938
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,64
|1.540.738.526
|% 2,88
|
|ISCTR
|10,01
|1.413.480.535
|% 3,62
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6114
|% 0,15
|
|Euro
|18,3522
|18,3585
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0217
|21,1271
|% 0,51
|
|Frank
|18,4911
|18,6025
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,57
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|-43,00
|
|Tam
|6.625
|6.707
|-62,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,12
|90,12
|-1,09
|