***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 16:03
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080365
BIST
16:044.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,30
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:0418,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:0419,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1094
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:041.065,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.065,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALBRK
|3,08
|223.664.735
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.029.994
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.016.206
|% 9,98
|
|PRDGS
|11,58
|176.548.640
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|209.751.265
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.414.292
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.511.087
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.398.113
|% -9,95
|
|THYAO
|104,50
|7.386.902.580
|% -4,13
|
|YKBNK
|11,35
|6.872.279.109
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.788.553.247
|% 4,52
|
|AKBNK
|16,93
|5.445.738.060
|% 4,57
|
|EREGL
|37,10
|4.774.337.686
|% -1,33
|
|YKBNK
|11,35
|6.872.279.109
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.788.553.247
|% 4,52
|
|SKBNK
|2,38
|1.278.974.819
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,62
|2.700.841.041
|% 1,08
|
|TSKB
|3,37
|1.542.423.859
|% 3,37
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6195
|% 0,10
|
|Euro
|19,3727
|19,3808
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,1040
|22,2149
|% 0,48
|
|Frank
|19,7251
|19,8440
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.099
|7.206
|13,00
|
|Tam
|7.069
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.433
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.716
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|0,03
|
Seans Raporu
16:04
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16:19YESIL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 102, 624 adet işlem
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16:18MIATK
Yüzde 9.97 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540, 499 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 4, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 107, 416.00 milyon TL de
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16:17INVES
Yüzde 7.97 oranında artışla 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 077 adet işlem
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16:16AZTEK
Yüzde 6.99 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 488 adet işlem