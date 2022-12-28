***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:02
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090419
BIST
12:505.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -19,63
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
12:5018,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
12:5019,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0326
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
12:501.083,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.083,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.083,21
BIST En Aktif Hisseler12:48
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|986.157
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|35,90
|434.827.708
|% 7,55
|
|KONTR
|158,30
|206.435.173
|% 6,82
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|13.477.783
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|221,30
|89.311.342
|% -8,93
|
|VKING
|22,80
|329.118
|% -8,14
|
|KOZAL
|612,10
|3.652.324.745
|% -7,66
|
|THYAO
|141,00
|3.144.543.297
|% -1,47
|
|ENKAI
|31,78
|2.944.591.787
|% 3,99
|
|KRDMD
|17,81
|1.892.460.185
|% 0,28
|
|KCHOL
|81,75
|1.845.839.943
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,24
|1.205.530.016
|% -0,84
|
|YKBNK
|11,80
|1.359.573.531
|% -0,08
|
|ISCTR
|12,98
|1.404.596.128
|% -0,08
|
|KRDMD
|17,81
|1.892.460.185
|% 0,28
|
|ENKAI
|31,78
|2.944.591.787
|% 3,99
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7089
|18,7184
|% 0,25
|
|Euro
|19,8992
|19,9142
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,4502
|22,5628
|% 0,28
|
|Frank
|20,0385
|20,1592
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9647
|4,9896
|% 0,26
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-12,82
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.316
|7.368
|-31,00
|
|Yarım
|3.543
|3.607
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.803
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,25
|