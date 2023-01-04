***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:11
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092983
BIST
10:125.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -24,74
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.585
10:1218,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:1219,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0866
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:121.115,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.115,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.115,71
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:10
|EYGYO
|22,90
|4.037.362
|% 9,99
|
|TERA
|25,90
|124.046.457
|% 9,93
|
|VERUS
|116,60
|11.375.625
|% 8,36
|
|CEOEM
|21,46
|11.852.658
|% 7,19
|
|ADEL
|131,50
|18.586.846
|% 6,74
|
|MARTI
|6,08
|822.472
|% -9,93
|
|ULUFA
|8,37
|2.028.040
|% -7,00
|
|BRKVY
|30,36
|6.440.152
|% -4,95
|
|ARSAN
|12,13
|1.199.590
|% -4,86
|
|OZSUB
|16,85
|6.590.553
|% -4,53
|
|EKGYO
|9,63
|1.256.147.679
|% 2,23
|
|EREGL
|42,54
|903.751.717
|% 0,71
|
|KRDMD
|19,11
|734.848.938
|% 1,59
|
|THYAO
|147,10
|683.513.479
|% -0,20
|
|ENKAI
|35,60
|606.849.865
|% 1,60
|
|EKGYO
|9,63
|1.256.147.679
|% 2,23
|
|KRDMD
|19,11
|734.848.938
|% 1,59
|
|EREGL
|42,54
|903.751.717
|% 0,71
|
|PETKM
|20,22
|412.444.511
|% -1,27
|
|ENKAI
|35,60
|606.849.865
|% 1,60
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7323
|18,7366
|% 0,08
|
|Euro
|19,8334
|19,8527
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,4166
|22,5290
|% 0,34
|
|Frank
|20,0301
|20,1507
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9684
|4,9933
|% 0,12
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|13,27
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,07
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.533
|7.602
|27,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|13,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-0,48
|