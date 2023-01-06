***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 16:41
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095331
BIST
16:495.326
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 209,73
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.327
En Düşük
4.961
16:4918,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4919,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:491.115,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.115,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,71
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KRDMB
|16,72
|99.873.620
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.580.794
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.266.733
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,80
|120.204.093
|% -9,70
|
|MARTI
|5,00
|115.348.050
|% -8,76
|
|ULUFA
|6,86
|32.742.390
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|235.957.156
|% -8,05
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|THYAO
|140,90
|9.023.514.805
|% 4,22
|
|ASELS
|61,90
|7.291.164.809
|% 5,09
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.733.315.505
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,47
|5.950.267.404
|% 8,17
|
|YKBNK
|10,74
|2.850.731.431
|% 2,48
|
|EREGL
|41,78
|10.333.528.056
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,85
|640.063.351
|% 4,40
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7603
|18,7673
|% 0,02
|
|Euro
|19,7767
|19,7882
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,2776
|22,3894
|% -0,05
|
|Frank
|19,9617
|20,0820
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9778
|5,0027
|% 0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|11,02
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,89
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.609
|10,00
|
|Tam
|7.529
|7.592
|4,00
|
|Yarım
|3.646
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
16:47
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17:02EUREN
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17:00XU030
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16:59PLTUR
Yüzde 7.68 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 566, 385 adet işlem