***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:26
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099442
BIST
16:305.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -44,75
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:3018,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:3020,1366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0123
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:301.130,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.130,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EUHOL
|2,36
|88.944.980
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|4.102.233
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.937.378
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.091.727
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.684.942
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|527.992.474
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.818.816
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|194.949.112
|% -9,83
|
|ASELS
|59,70
|5.519.702.574
|% 1,02
|
|THYAO
|136,50
|5.112.540.550
|% -1,37
|
|EREGL
|39,56
|5.050.697.480
|% -0,65
|
|KRDMD
|18,96
|4.007.317.301
|% 0,90
|
|KOZAL
|591,20
|3.322.023.018
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,76
|3.296.215.854
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,91
|2.525.576.104
|% -2,08
|
|KRDMD
|18,96
|4.007.317.301
|% 0,90
|
|SKBNK
|2,86
|438.259.120
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,80
|2.423.016.187
|% -0,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7784
|% 0,04
|
|Euro
|20,1184
|20,1281
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7196
|22,8335
|% -0,30
|
|Frank
|20,2340
|20,3559
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|